Afgelopen weekend mocht Marie-Louise Velder, de 76-jarige uitbaatster van thee- en koffiewinkel 't Zonnetje, in Het Parool met tranen in haar ogen stennis schoppen over het feit dat haar dierbare zaakje op de Haarlemmerdijk, na een jarenlange strijd voor het voortbestaan, nu toch echt verdwijnt. Er speelden al langer juridische conflicten, maar vooral de hoge huur, die in tien jaar van 18.000 euro naar 50.000 euro ging, maakt het onmogelijk door te gaan, zeker omdat de arme vrouw op een goeie dag maar drie meier omzette. Nou gebeurt dat natuurlijk vaker met winkeltjes, ze komen en gaan, maar 't Zonnetje bestaat al bijna 400(!) jaar. Een stukje historie dat teruggaat tot de Gouden Eeuw, toen de VOC nog iets geweldigs was. De sores zijn mevrouw Velder nu dus teveel geworden. Ze moet noodgedwongen wieberen. Mazzel heeft ze geen moment gehad. Er valt eigenlijk geen jota aan te snappen, maar zo gaat het wel vaker in het mesjogge Amsterdam. En straks komt er uiteraard weer allerlei geteisem en gajes in zo'n pand, dat stroopwafels met matcha-choco-happysmurfensmaak gaat verkopen met TikTok-rijen en een pokkezooi tot gevolg. Die arme Velder blijft achter als de grote berooide schlemiel van het verhaal. Amsterdam raakt weer wat van zijn charme kwijt. Misschien was het allemaal wel achenebbisj, maar dat is nou juist Mokum. Was.