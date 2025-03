Een heerlijke, allesomvattende conclusie over de staat van Amsterdam vandaag bij AT5. In de hoofdstad hebben de Duitsers magneetvissers namelijk een enorme berg fietsen uit het water gevist en op de hoek van een gracht gedumpt. Nu zijn er best wat blinden die dit een kunstwerk noemen. Ja, ze noemen alles maar kunst in Amsterdam, zal u denken, en... dat is ook zo. Amsterdam is een kunst- en cultuurminnende stad, immers. Toch zijn er ook mensen die wel zien waar we hier mee te maken hebben. Zo iemand is de vrouw die het volgende zegt over de ontsierende berg fietsen aan de gracht en de toeristen die ernaar staan te kijken: "Is leuk voor hen", reageert een vrouw. "Kunnen ze over nadenken als ze triest staan te wachten op de brug voor een zogenaamd bijzonder broodje."

Beter hadden wij het niet kunnen zeggen. Het is de utlieme samenvatting van Amsterdam: domme toeristen die naar een schroothoop komen kijken, daar een fotootje van maken, zich enthousiast aansluiten in de eerste rij die ze tegenkomen (en twee grachten vult), de nieuwste vega-hummus-kimchi-avocado-wortel-sandwich afrekenen of voor zeven euro vijftig bij een op TikTok populaire patatzaak een patatje mét meenemen na een uur wachten, terwijl de montere Amsterdammer, die wellicht nog een traantje wegpinkt bij het spotten van een van zijn of haar verloren fietsen, het zooitje hoofdschuddend gadeslaat. Dit is Amsterdam.

"Wanneer de fietsen door de gemeente worden opgehaald, is nog niet duidelijk."