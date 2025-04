Gisteren Koningsdag in Nederland, vandaag Koningsdag in België. Niet de echte, die slappe Flip, maar koning Remco. Alweer de vierde van de vijf wielermonumenten van het jaar en de laatste van het voorjaar: Luik - Bastenaken - Luik. In een door God vergeten gebied van staal en mijnen, bier en wafels, armoei en steile klimmetjes is het Remco Evenepoel tegen Tadej Pogacar. De koning tegen de keizer. Admiraal Mathieu van der Poel doet niet mee, maar ach, Samantha naar de bouwmarkt en u met de kater op de bank. Stockeu rond 14:30 uur, Redoute rond 15:30 uur, Roche-aux-Faucons rond 16:00 uur. LIVE NPO, Eurosport, HBO, Belg, overal. Stijlloze voorspelling: toch Tadej he.