Superman, Action Man, Schrijver, presentator, inspirator, Playboy, God en spoorboa Özcan Akyol (echte naam Eus) opent het Zomergastenbal 2025! U weet wie Eus is toch? Eus is onvermijdelijk, Hij is overal en zelfs nergens. Vandaar dus dat Hij vanavond bij Zomergasten zit. O en Hij zal ons geselen met zijn Waarheid, die ongetwijfeld tot ons zal komen via zijn zoete stemgeluid in louter ontroerende volzinnen. Huiveren zullen andere schrijvers en weldoeners bij het zien van zoveel talent, wetende dat al hun toekomstige producties voor het absolute, allesverslindende NIETS zijn geweest. De mens wikt, Eus beschikt. Peinzen, bewonderen en de handen ten hemel heffen is al wat ons rest als Hij Zijn Woord tot ons richt en Zijn almachtige wijsheid toevertrouwd aan onze nederig gespitste rode oortjes. Met open mond luisteren en kwijlen we vanavond voort en voort, gehypnotiseerd door Hem. Hij die het Ziet, die het Weet, die Goed is en het ons vertellen zal. De enige Ware koning, keizer admiraal: don Eus! De God Eus, Eus de God. Zijn apostelen Derksen en Van Nieuwkerk zullen hem beslist loven. Ondertussen nemen we een minuut stilte in acht voor de arme zielen die van dit wonder niks meekrijgen, en in dit leven eeuwig moeten dolen zonder ook maar in de buurt van een richting te komen, Zijn richting. Wij hebben het geluk dat dat ongeluk ons niet ten deel valt. Want wij zitten klaar voor de tafelgast der tafelgasten, voor Drie Uur Eus!

Update - We hebben écht geprobeerd het vol te houden, maar we zijn inmiddels gestopt met kijken. Het decor is overigens nog steeds verschrikkelijk. Tijd om een goed boek (Ik Jan Cremer of zo) open te slaan of richting Stamcafé te gaan!