Wie bij ANP Foto intikt Adriaan van Dis + Zomergasten krijgt "Adriaan van Dis lopend met een paraplu in de regen." Toepasselijk beeld wegens slechte tijding voor liefhebbers: Van Dis gaat dit seizoen toch GEEN Zomergasten presenteren want ziek maar volgens zijn medisch team gelukkig niet fataal: "Tot mijn grote spijt moet ik nu pas op de plaats maken. Ik verwacht een spoedig herstel." Maar die show staat al in de steigers voor zondag 21 juli dus wat nu, Khalid wellicht, toch Theo? Neen, het oude soepie wordt van stal getrokken: Janine Abbring, Jelle Brandt Corstius, Hanneke Groenteman, Peter van Ingen, Margriet van der Linden en Joris Luyendijk (dus géén Connie Palmen en Bas Heijne en dat is winst). Van Ingen is grappige keuze want de oer-presentator: 1988-1995. Overige recensies over de vervangers in de comments.