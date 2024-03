De nieuwe presentator van Zomergasten is niet langer de nieuwe presentator van Zomergasten. Theo Maassen, Eindhoven, stopt na slechts één seizoen met het favoriete interviewprogramma van de grachtengordelelite. "Met pijn in mijn hart trek ik me voor dit seizoen terug als presentator van Zomergasten. Vooral pijnlijk omdat er geen vakinhoudelijke reden is, maar valse berichten uit de roddelpers de oorzaak zijn", meldt hij. De populaire brievenschrijver werd eerder dit jaar beschuldigd van losse handjes in de privésfeer, waarbij onder meer zijn partner en een ex-vriendin verwondingen zouden hebben opgelopen, al werd dat vervolgens door de betrokkenen ontkend. Blijkbaar konden de VPRO en Maassen het niet eens worden over hoe om te gaan met deze beschuldigingen, waarna de partijen besloten niet samen verder te werken. Wie de presentatie van het langdradige babbelprogramma met chronisch lage kijkcijfers gaat overnemen, is nog niet bekend. Wellicht dat Khalid Kasem nog tijd over heeft...