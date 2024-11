KOOT EN BIE OP TEEVEE. Altijd leuk! Wist u trouwens dat Koot en Bie linkse jongens waren? Wij gaan u nu uitleggen waarom u ook een linkse jongen zou moeten zijn.

Dat is min of meer de boodschap van de eerste aflevering van Van Kooten en De Bie: Toen Werd Nu, waarmee de VPRO het glorieduo van weleer nog eens uitmelkt. Een creatie van Eva Koreman, die in iedere aflevering de goede grappen en leuke satire van Koot en Bie door een gast laat uitleggen. Precies datgeen wat je met goede grappen en leuke satire niet moet doen. Maar blijkbaar heeft het Nederland van 2024 die uitleg nodig volgens de vrijzinnige omroep. Televisie is leuk, maar alleen als je er de juiste meningen mee opdoet. Wij keken, zodat u niet hoeft. In de eerste aflevering werden de sketches ontleed door Lamyae Aharouay van de NRC, die bij de volgende fragmenten de volgende duiding gaf:

De sketch "Integratieonderdoek door Prof. H. Goring" is nog actueel omdat de nakomelingen van gastarbeiders nog steeds hetzelfde worden behandeld. "Enge buren in Melkreep" gaat over Dick Schoof die een asielcrisis "voelt" die er niet is. "Linkse partijen zijn meer bezig met of iets wel klopt". Koot en Bie's "Centrumdemocraten op Ter Wexel" gaat eigenlijk ook over kabinet Schoof die met een rechtsstaatverklaring (petitie) het fascisme (de Centrumdemocraten) buiten het kabinet (Ter Wexel) wil houden. Oh ja, en natuurlijk dat de PvdA altijd van alles onterecht de schuld krijgt net zoals de vertrekkende wethouder in de sketch. "Turkenburg" van de Tegenpartij gaat over de populisten van nu die met te simpele oplossingen komen voor complexe problemen zoals migratie, dat is gevaarlijk. Tenslotte is "VVD in Laren" eigenlijk precies Mark Rutte.