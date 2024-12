Jajajajaja, beste mensen, wat hebben we vorige week weer gelachen met Lamyae Aharouay, de politiek verslaggever van NRC Handelsblad die klassiek geworden sketches van het Simplisties Verbond een halve eeuw later langs de populismemeetlat legde. De onderbuikgevoelens waaraan Koot en Bie volgens Aharouay appeleerden, werden vervolgens geduid voor roomblanke, dementerende, gefossiliseerde boomers van de VPRO en Trouw en anderhalve moslim ( Abdelkader BenAli) en een paardenkop (Aaf). Het was alsof Tijs van den Brink extreme porno uitlegt aan huisvrouwen in Staphorst, al gaat die vergelijking eigenlijk mank omdat ik zowel het boegbeeld van de EO als de dames in zwarte kousen zeker niet onderschat als het om ongebreidelde geile fantasieën gaat en de verwezenlijking daarvan, al dan niet in de bosschages op een HOP, of in de hooiberg en de hengstenstal.

Mijn grootste bezwaar tegen dit soort obligate treurbuisnarigheid is dat mohammedanen nooit naar de NPO kijken. Het programmaatje van mevrouw Aharouay wordt in het beste geval bekeken door een handjevol kwijlende spierwitte bejaarden in het Rosa Spierhuis te Laren (hoi oom Bert Vuijsje!), en dat is krek hetzelfde euvel als met het Ramadan-journaal.

Collega Zorro schreef al inhoudelijk over het met uw belastingcentjes gefinancierde gedrocht van de NPO, dus dat hoef ik niet meer te doen. Laat ik daarom ter zake komen. Het oude spreekwoord luidt: mohammedanen en humor op een kussen, daar slaapt shaitan tussen.

Ik meen dat het gediplomeerd grappenmaker Anuar was die in een interview zei dat hij in zijn stand-upjes geen enkel taboe had, behalve de Profeet, de islam, seks en zijn familie. Anuar kent u wellicht van de De Ramadan Conference, waarin hij optrad met de Vlaams-Turkse lolbroek Erhan Demirci én Dolf Jansen. De regie van de Ramadan Conference was in handen van Titus Tiel Groenestege en die is al honderd jaar getrouwd met de superwoke subsidiespons Adelheid Roosen (pas op, bossen schaamhaar) en dan weet de lezer genoeg, qua humorgehalte. Die show was zo erbarmelijk slecht dat alleen de Halsema-bode er een bijzonder lauwe recensie aan durfde te wijden. Humorspecialist Mike Peek:

“Bij Anuar is zijn boodschap té dominant. Zo vraagt hij aandacht voor de vrouwelijke immigranten die in de jaren 60 naar Nederland kwamen. Ze bleven in de schaduw staan van hun echtgenoten, maar waren van onschatbare waarde. Daarnaast drukt hij ons op het hart om de deur te openen als naasten ons nodig hebben en moeten we blijven lachen om en met elkaar. Hoewel dat mooie woorden zijn, schieten goede grappen er vaak bij in.”

Maar goed, op de Universiteit van Utrecht ligt men in een deuk om Anuar en daarom mag hij volgend jaar oktober tijdens de Science Week de masterclass Lachen, gieren en brullen met mohammedanen geven.

In het boekje Kasba Holland dat ik samen met Loes de Fauwe schreef, op basis van de Parool-serie waarmee we de Prijs voor de Dagbladjournalistiek wonnen, staat een uitgebreid interview met Najib Amhali. Hij zegt onder andere:

“Ik denk wel dat grappenmakerij bij Marokkanen beperkingen heeft in de taboes die heersen in de Marokkaanse cultuur. Iets zeggen zoals 'de koningin in haar kont neuken' kan echt niet. Seksuele toespelingen ook niet. Jiskefet met 'Zal ik jou eens lekker in je bek schijten': absoluut niet. Ik heb gemerkt dat Antillianen en Surinamers trouwens ook erg preuts zijn. Ik was eens op de Nederlandse ambassade in Suriname, waar de film ‘Antonia’ werd vertoond. Zoveel mensen waren gegeneerd over seksscènes, dat verbaasde mij behoorlijk. Het is dus niet overal vanzelfsprekend.”

“Ik doe ook niet veel met seks, er is door comedians al zoveel gedaan over seks, dan moet je er wel overheen gaan, en dan wordt het al gauw heel plat. Dat is geen bewuste keus uit gêne of zo, want alle Marokkanen neuken, dus dat is het punt niet. Maar schelden en grof zijn, is geen voorwaarde voor goede grappen.''

''Ik hoor wel opmerkelijk vaak van Nederlandse bezoekers: 'Wat goed, dat u niet vloekt.'

Het is een curieus clubje Marokkanen trouwens, in het boekje Kasba Holland, met onder andere Khalid Kassem, Mimoun ‘Shouf shouf’ Ouled Radi, Hassnae Bouazza, Achmed Marcouch en Ahmed Aboutaleb.

Ik ben allang blij dat Soundos - de minst grappige vrouw van Nederland - niet in het boekje staat. Zelfs de VARA vond haar niet geestig en stuurde haar de laan uit. Haar collegaatje Hasna El Maroudi mocht voor de VPRO woke humor maken voor jonge mohammedanen en persoon van lichte en zware tint (samen met Clarice Gargard, nog zo’n lollepopje) en dat werd een complete ramp, want geen hond wilde naar Sees Spees kijken.

Over Marokkaanse humor gesproken: wie kent Ismail Aghzanay niet? Ooit leraar van het jaar en een graag geziene gast in alle babbelshows van de NPO, maar begonnen als cabaretier. Hij trad op voor volle zalen en in een interview met hem stond dit:

Ismail vertelt over zijn islamitische ‘voedingsbodem’, dat hij het belangrijk vindt dat mensen elkaars achtergrond respecteren en dat hij zijn voorstelling graag netjes wil houden. Geen gescheld en geen grappen over seks. Wel een boodschap over de relatie man-vrouw. ‘Je hoort weleens dat het voor een man minder belangrijk is om maagd te zijn dan voor een vrouw. Bullshit! Mijn religie heeft mij geleerd dat man en vrouw gelijk zijn.’ Tja, waar ligt de grens? Ik vind dat je te ver gaat als je een religie beledigt. Mensen lachen om m’n typetjes en om de herkenbaarheid. Dat er in de Marokkaanse cultuur bijvoorbeeld dingen stiekem gebeuren. Dat meiden tegen hun moeder zeggen dat ze bij een vriendin gaan slapen, maar dat ze dan naar een vriend gaan. Waarbij ik natuurlijk niet wil zeggen dat dat in andere culturen niet gebeurt.’

Arabieren en Berbers kunnen overigens bijzonder grappig zijn, zo weet ik uit ervaring. In de regel zijn dat gasten die alcohol drinken, blowen, naar de hoeren gaan en de islam totale onzin vinden. En niet te vergeten de kommersjele sekswerkers, waarvan het wemelt in de oemma! Daar kan je ook mee lachen, al is dat bepaald niet gratis.

Het zijn de vrome kloten die je beter kunt mijden. In alle opzichten. Het dunste boekje ter wereld is getiteld ‘Mohammedaanse humor’ en je hoeft maar even naar islamitische websites te surfen om er achter te komen waarom vrome moslims niet mogen roflollen.

Dit staat op de onverdachte website Islam Question & Answer.

What are the conditions of permissible joking?

The conditions of joking are: 1- it should not involve making fun of Islam, 2- the jokes should only be truthful, 3- you should not scare people, 4- you should not mock people by winking behind their backs, 5 the jokes should not be excessive, 6- you should acknowledge people’s status, 7- joking should not involve backbiting, and 8- you should choose appropriate times for joking.

Nou, dan blijft er weinig materiaal voor grappen over. En wie dit even leest op Wikipedia, weet dat humor en islam twee uitersten zijn. Wie nog verdrietiger wil worden, moet dit lezen.

Lamyae Aharouay is een vrome moslima, totaal niet grappig en dus de laatste persoon in Nederland die klassieke Nederlandse humor moet gaan duiden voor een handjevol idioten. Maar de NPO is dol op de token muslima dus ik heb een nieuw formatje nationaal erfgoed verneuken voor haar bedacht: Nederlandse liedjes over mohammedanen langs de populismemeetlat leggen bij de NPO en duiden voor die paar mafketels in het Rosa Spierhuis. Succes verzekerd.

We beginnen met Aggesus van Alexander Curly