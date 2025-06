Jaja het kabinet is gevallen er gebeuren ook andere dingen op de wereld neem dit bijvoorbeeld. Best collegiaal: Zomergasten is solidair met het andere handjevol NPO-programma's dat iets toevoegt aan de wereld maar geschrapt werd, en haalt werkelijk alles van zolder om zo snel mogelijk geschrapt te worden. Nu schuiven ze als nieuwe presentator weer de Vlaamse auteur Griet op de Beeck naar voren - bekend van boeken als, kom, puntje van onze tong, nee, dat was een leugen, we hebben werkelijk geen idee, kijk lekker zelf even op Goodreads. In NRC vertelt ze over haar nieuwe baan en je merkt meteen dat ze A) schrijver is en dus gewend om originele inzichten te verpakken in verrassende volzinnen en B) een ontzettend goede presentator in de dop is. "Ik begin graag goed voorbereid aan de ontmoeting. Daardoor weet ik hopelijk vooraf wat ik graag wil weten en wat de relevantie is van de fragmenten die we tonen. Maar vanuit die voorbereiding sta ik wel open voor verrassingen." Meid! Nou. Wel sympathiek van de VPRO om een jaar nadat een (vermeende) vrouwenmishandelaar zich noodgedwongen terugtrok het stokje over te dragen aan een mishandelde vrouw. Hilversum Media Park, er gebeurt altijd wat.