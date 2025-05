In hoeverre zo'n publieke omroep überhaupt bestaansrecht heeft mag u lekker zelf bepalen, maar als hij er dan toch is zou het misschien de moeite lonen als hij zich zou richten op programma's die de commerciëlen nooit zouden maken omdat er geen of weinig poen mee te verdienen valt. We noemen: goede journalistiek, gericht op Nederland; een paar programma's over Nederlandse cultuur, het is per slot van rekening de Nederlandse Publieke Omroep en niet de Siberische. Van SBS en RTL hoef je dat allemaal niet te verwachten, maar het zou toch leuk zijn als de volgende Reve, Hermans of Shaffy (we tellen 'm als landgenoot) ergens een kans krijgt om wat over zijn (of haar, maar laten we toch vooral eerlijk blijven, meestal zijn) werk te vertellen. Natuurlijk zijn de meeste vaderlandse schrijvers geen Reve of Hermans en is Mart Hoogkamer bepaald geen Ramses maar het gaat om het idee en bovendien eert een gezonde samenleving de paar creatievelingen die zij rijk is.

Lang verhaal kort: is er één inhoudelijke reden om door te gaan met First Dates, maar te stoppen met Tegenlicht, of door te gaan met De Nacht is ZWART en te stoppen met Kunststof?