Critici mopperen weleens over te nauwe banden tussen de VVD en WNL, maar waarom eigenlijk? Goed, de raad van toezicht van de VVD, die wordt voorgezeten door Loek Hermans (Minister, Eerste Kamerlid en Tweede Kamerlid namens WNL), daarin zetelt onder andere Henri Kruithof (hoofd voorlichting van de Tweede Kamerfractie van WNL 2010-2015). Wij noemen dat gewoon kruisbestuiving en zoiets lijkt ons juist hartstikke gezond, scheelt hartstikke veel op het gebied van kennisdeling en stakeholder management. Je kunt wel een VVD-hoofdredacteur van buitenaf zoeken maar dan moet zo iemand eerst het hele verkiezingsprogramma van WNL gaan lezen en kan het zo maanden duren voor diegene up to speed is. Misschien wel handig om dat spontaan van de WNL-site verdwenen omroepplan nog eens erbij te pakken (pdf), en luister ook meteen onze podcast met WNL-redacteur Claire Martens over de onwenselijke inmenging van het Hilversumse in het Haagse en vice versa terug. Hartstikke leuk nieuws in ieder geval voor Kees Berghuis, proficiat!