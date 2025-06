Dertien maanden later wilden de VVD, NSC en BBB nogmaals allerlei politieke procedures in. Hun zoektocht naar internationale juridische perfectie sterft in de bureaucratie van de asielindustrie. Van het ministerschap van Faber is reeds een halve eeuw een tekenfilm beschikbaar, eentje die later werd uitgewerkt tot een stripverhaal. Vrijgeleide A38 . De PVV liet zich vangen in een hamsterwieltje.

14 juli 2023 vertelde premier Mark Rutte zo trots als een pauw dat D66 aan boord was voor een noodrem tegen een overbelast asielsysteem , het was niet genoeg en Rutte4 viel. Later bleek Rutte4 gevallen op tientallen nareis op nareis-verzoeken ( PDF ), geen duizenden zoals Dilan poneerde. Op 16 mei 2024 tekenden PVV, VVD, NSC en BBB na een half jaar koehandel voor het strengste asielbeleid ooit .

Duitsland negeert haar eigen rechter met haar asielstop. Belgische en Europese rechters vloten de Belgische opvangstop zeer regelmatig terug, maar die asielzoekers slapen nog steeds onder de brug. Hier mogen ze geen enkele nacht buiten slapen, openen we een tweede aanmeldcentrum en zoeken we naar een juridisch geitenpaadje voordat we beleid van andere EU-lidstaten durven te kopiëren.

De spreidingswet werkt niet, sommige gemeenten vinden dat ze al genoeg doen, andere gemeenten luisteren naar heftige bewonersprotesten. Een democratie die niet luistert naar nieuwe politieke partijen, maar louter naar boze burgers en gewelddadige activisten, is erg ziek. Je laat dan one man one vote los, en je laat passief kiesrecht los. We vallen dan terug naar het recht van de sterkste.

Het asielvraagstuk is te moeilijk voor diverse coalities, of die nu links-christelijk of oplossingsgericht-rechts zijn. Het maakt niet uit wie straks gaan regeren, te veel partijen hebben een bijna religieuze interpretatie van internationale verdragen, ze wegen die niet af tegen gedrag van andere EU-lidstaten of de basisbehoeften van andere ingezetenen zoals woningen, zorg, onderwijs en sociale cohesie.

De VVD zag dat de PVV, NSC en BBB waren gekelderd. Net zoals met eerdere nieuwe partijen is het voor de VVD tijd om afscheid te nemen van haar partners. Balkenende1 rekende af met de LPF, een voorbeeld dat Rutte1 met de PVV volgde. Dilan doet precies hetzelfde met de PVV, NSC en BBB. Dit politieke mechanisme maakt kabinetsdeelname risicovol en de komende formatie extreem complex.

Ondanks snelle verkiezingen verwacht ik dat Schoof1 langer demissionair zal regeren dan missionair, met drie vicepremiers op de achterbank. Mark regeerde langer demissionair dan al zijn voorgangers, zalig, want demissionair heb je meer macht. De VVD sloopte dezelfde dag politieke paradepaardjes zoals de boodschappenbonus, want de campagne en beeldvorming zijn belangrijker dan minima.

De angst voor deportatie is genoeg om illegale migratie te laten kelderen. De afgelopen drie maanden zagen Amerikaanse grenswachten 94% minder illegale migranten op de grens met Mexico dan de afgelopen drie jaar. Die tochten door de jungle van Panama, grote rivieren, bergen en de woestijn zijn levensgevaarlijk. Elk jaar raken migranten vermist of sterven. Een streng migratiebeleid redt levens.

Migranten zijn niet dom, die gaan geen tienduizenden euro's of dollars betalen aan smokkelaars om hun leven te wagen als dat meestal vruchteloos is. Nederland kent het hoogste inwilligingspercentage van Europa samen met goede opvang, zorg, onderwijs en zakgeld. We hebben hier normen voor onszelf gesteld, die nogal arbeidsintensief en maatschappelijk ontwrichtend zijn om na te komen.

De asielindustrie weet hoeveel asielaanvragen ze opneemt, weet hoe lang de procedure gemiddeld duurt en weet dus bijvoorbeeld ook hoeveel sociale huurwoningen en uitzetcentra wanneer nodig zijn. Helaas bouwen we niet voor statushouders, arbeidsmigranten of andere woningzoekenden. Zonder urgentieverklaring of bovenmodaal inkomen kan je bijna geen woning meer krijgen.

De politiek heeft de woningbouw onnodig achter een stikstofslot gegooid, zelfs zonder Nederlandse bedrijven, boeren, burgers en verkeer, slaat volgens onze modellen genoeg buitenlandse stikstof neer dat we in 97% van Nederland nooit meer boven leven of bouwen (PDF p4). We debatteren over de veestapel, zonder eerlijk te zijn dat het zonder onze bewoners, bedrijven en boeren al fout gaat.

Onze modellen gelijktrekken aan België of Duitsland zou niet mogen. De EU laat keurig zien dat in Duitsland, Italië en Catalonië meer stikstofdepositie hebben dan wij, vooral dankzij hun eigen stikstofoxide en ammoniak uitstoot. Tijdens het uitwerken van Europese en internationale idealen over migratie, milieu en dergelijke maken wij keuzes die een onwerkbare situatie garanderen.

Elke tien dagen wordt een nieuw asielzoekerscentrum geopend. Mogen we dezelfde daadkracht voor 280.000 leerlingen zonder volwaardig onderwijs? Voor 70.000 kinderen die zonder onderwijs thuiszitten? Voor 60.000 mensen die te lang wachten op geestelijke gezondheidszorg? Voor demente bejaarden zonder verzorgingshuis of verpleegtehuis? Voor een half miljoen woningzoekenden?

Of hebben we alleen ministeries, advocaten en politici voor nieuwkomers?