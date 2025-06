In een asieldebat afgelopen woensdag kwam de zaak aan de orde. BBB’s Claudia van Zanten is logischerwijze ontstemd en ook SP’er Michiel van Nispen merkt op dat het zaakje aan alle kanten stinkt. Wat volgt is het beeld van een kronkelende minister gelijk een paling in een emmer snot. Eerst wekt hij de indruk dat een en ander zo was afgesproken met aankomend BBB-asielminister Mona Keijzer. Na doorvragen, ook van Van Nispen, blijk het echter om ‘afspraken op hoofdlijnen’ te gaan en was er niet over ‘individuele stukken’ gesproken. Uiteindelijk glibbert Van Weel dat hij niemand voor de voeten had willen lopen en ook geen onderscheid had willen maken naar belangrijkheid van wetgeving en daarom alleen zijn stukken had gestuurd. Een onnavolgbare gladslijmerige redenering die u hier kunt terugkijken . Van Nispen concludeert: Wat een zooi en een puinhoop.

Met de verdeling van de boedel van Marjolein Faber (PVV) vorige week woensdag is de asielnoodmaatregelenwet bij de VVD terechtgekomen en het wetsvoorstel tweestatusstelsel bij BBB. Dat weekeinde nog beantwoordde waarnemend minister van Asiel en Migratie David van Weel (VVD) de vragen die de Kamer nog over zijn wet had en toen stond de wetsbehandeling opeens gepland voor komende week. Da’s nog voor het zomerreces (4 juli tot 1 september) dus. Maar die tweede wet van BBB werd nergens genoemd. Van Weel had dié stukken niet naar de Kamer gestuurd. Opmerkelijk omdat de twee wetten altijd gezien werden als een setje, ook door de Raad van State weet u nog . Zeggen dat je streng migratiebeleid wil, maar ondertussen de boel traineren om je concurrent een hak te zetten – welkom bij de VVD.

Die bende was bewuste strategie van Van Weel en de VVD: Mona Keijzer was namelijk pas een dag later, donderdag, bij Koninklijk Besluit officieel in functie als minister voor Asiel en Migratie (Van Weel is vanaf nu de minister van Asiel en Migratie, Keijzer en NSC’er Eddy van Hijum slechts voor). Tot die tijd was ze aan handen en voeten gebonden en kon ze niks, laat staan een asielwet naar de Kamer sturen. Keijzers nieuwe ministerie A&M liet ook niet na haar erop te wijzen dat ze niets kon tot ze was geïnstalleerd. Ondertussen steggelde Algemene Zaken – het ministerie van Dick Schoof – op de andere lijn over de functieomschrijving van de nieuwe asielminister wat zorgde voor nog méér vertraging. Keijzer had kortom op geen enkele wijze toegang tot haar nieuwe ministerie.

BBB’ster Van Zanten was op haar beurt tot en met donderdagavond noest bezig een meerderheid te vergaren om ook de BBB-wet op de agenda te krijgen. Dat ging niet zonder slag of stoot, wil de mare. Zo heeft CDA-leider Henri Bontenbal een grote aversie om welk voorstel dan ook dat met oud-CDA’ster Keijzer te maken heeft, te ondersteunen wegens oud zeer. Met hulp van SP’er Van Nispen ging D66 wel mee. Pas toen er een meerderheid gloorde steunden VVD, CDA (en het immer twijfelende NSC) uiteindelijk vlak voor de deadline vrijdagochtend het voorstel van BBB. Geen steun verlenen door de VVD had anders wel heel erg in de gaten gelopen, nietwaar. Eindresultaat: komende donderdag wordt de wet alsnog sámen met de asielnoodmaatregelenwet tijdens een debat besproken.

Vies en vuig spel is de politiek eigen maar in deze kleine geschiedenis verliest de VVD zich wel héél erg opzichtig in campagnestrategie. Dilan Yesilgöz laat niet na keer op keer te vermelden hoe zonde het is dat de PVV uit het kabinet is gestapt omdat een strenger asielbeleid binnen handbereik lag. Afgelopen week bleek echter dat dat de VVD er niet van weerhoudt een steviger asielbeleid zoals afgesproken in Hoofdlijnenakkoord en regeerprogramma zélf te frustreren. Louter om BBB een hak te kunnen zetten. Want de bedoeling van dit alles was te kunnen zeggen: BBB levert niet, wij wel.

En dat alles over de rug van die wet voor dat tweestatusstelsel dus. Het wetsvoorstel dat ervoor moet zorgen dat er paal en perk wordt gesteld aan gezingshereniging en nareizigers.

Het onderwerp waarop de VVD nou juist het vorige kabinet liet vallen.