Kabinet Schoof I schijnt erg zijn best te doen om knuffelrovers Syriërs terug te sturen naar hun eigen land sinds Assad viel, een nieuw mannetje de macht greep en er weer internationale betrekkingen met het land op gang komen. Maar ja dat is de verantwoordelijkheid van Faber en die is doorgaans drukker met lintjes en uitjes. Vandaar dus dat de T. meldt: "Bijna een half jaar na de val het Assad-regime verblijven ruim 28.000 Syrische asielzoekers in een azc in Nederland – bijna exact evenveel als zes maanden geleden. Ondanks dat hun asielaanvragen tijdelijk niet worden behandeld en ondanks pogingen van het kabinet om ze te verleiden terug te keren".

Het strengste asielbeleid ooit werpt dus vooral verrotte vruchten af. Maar gelukkig gaan de coalitieleiders vandaag PRATEN over de tien punten van Geert, waarin nou juist is opgenomen dat Syriërs terug moeten worden gestuurd naar de veilige delen van het land. Waarmee zelfs de linkse burgemeesters van Utrecht en Arnhem het eens zijn. Dus Geert, met een opgerolde krant en het tienpuntenplan in de hand dat gesprek in en je blijft ermee op tafel rammen totdat Dilan, Caroline en die andere sterke leider met je puntjes akkoord zijn en de Syriërs daadwerkelijk terug naar eigen land worden gestuurd. Anders je laat het kabinet vallen vanavond, kan natuurlijk ook. Succes met je SUPERRECHTSE regering Geert!