Na meer dan vijftig jaar is er in Syrië een einde gekomen aan de heerschappij van de Assad-familie. De generale staf heeft de val van het regime medegedeeld, Damascus is gevallen, op straat wordt feest gevierd (volgens de NOS 'klappen en dansend', in het echt natuurlijk gewoon met geweerschoten), standbeelden van Bashar al-Assad en diens vader Hafid al-Assad worden neergehaald. Op beelden is te zien dat de rebellen het paleis van Assad betreden en even later is de val van het regime uitgeroepen op de staatstelevisie. Assad zou Syrië ontvlucht zijn in een vliegtuig, maar de IL-76 verdween van de radar en heeft mogelijk een noodlanding gemaakt in de buurt van de stad Homs. Verhalen over een crash zijn vooralsnog niet meer dan onbevestigde geruchten.

Na de val van het dictatoriale regime van Assad, een tiran die zijn eigen bevolking terroriseerde, en de bevrijding van al die mensen die jarenlang gebukt gingen onder de wreedheden, rest natuurlijk de vraag: wat nu dan? De 'rebellen' zijn over het algemeen jihadisten van Hayat Tahrir al-Sham, vroeger Jabhat al-Nusra, verbonden aan Al Qaeda, en het uitroepen van een kalifaat, of een mildere vorm als islamitisch emiraat, is óók geen goed nieuws - al ligt de lat voor de bevolking wel heel erg laag. Andere rebellengroeperingen zijn dan weer gematigder - een draad daarover hier bij Jenan Moussa. Het zal hoe dan ook zorgen voor ingewikkelde vluchtelingenstromen: mensen keren terug naar Syrië omdat Assad is verdwenen, aanhangers van Assad (ook geen leuke jongens) zullen juist weer vluchten en opduiken in Ter Apel. De Syrische premier Mohamad al-Jalali is in ieder niet op de vlucht geslagen: hij hoopt op een 'vreedzame overdracht' van de macht. Hij is zojuist meegenomen door de rebellen. De ontwikkelingen volgen elkaar snel op, dus later meerrrr.

Update 8:06 - Volgens 'officials' van Israël en de Verenigde Staten zou Assad op weg geweest zijn naar Moskou

Update 8:12 - Unieke beelden van de bevrijding van vrouwen en kinderen uit de Sednaya-gevangenis, alias Het Slachthuis. De hel op aarde