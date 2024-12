Hier verder met het actuele liveblog Syrië & Hoe Nu Verder In De Regio? Bovenstaand: Een apotheker uit Aleppo, maar dan met een presidentiële kroonluchter! Al dan niet onderdrukte Syriërs hebben vandaag de woonst van de gemene dictator leeggehaald cq gesloopt. Want zo gaat dat nou eenmaal bij revoluties. Beter hadden ze naar de garage van Assad kunnen gaan, want daar stond voor een paar honderd miljoen aan Bugatti's en Ferrari's (beelden na de break). Ondertussen bombardeert Israël zich helemaal de moeder & zijn er op NL sociaalmedia ouderwetse rellen uitgebroken over feestvierende toeterende Syriërs in binnen en buitenland. In Zwolle lopen Syriërs met vlaggen door het centrum & in Utrecht roepen ze ALLAHU AKBAR om te vieren dat er een nieuwe "redelijke pragmaticus" aan de macht is (NOS). Hoe. Nu. Verder.