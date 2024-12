Prime Minister Benjamin Netanyahu: "If the new regime in Syria allows Iran to re-establish itself, or allows the transfer of Iranian weapons to Hezbollah – we will respond forcefully and we will exact a heavy price." pic.twitter.com/B5UTGCXoGN

Als rasoptimisten - onder voorbehoud en zonder waakzaamheid te verliezen - toch even een paar 'positieve' eerste observaties uit het nieuwe Syrië. Zeker, er worden (homoseksuele) oud-commandanten gearresteerd en er worden hier en daar zelfs in ziekenhuisbedden wraakexecuties uitgevoerd tegen Assads voormalige soldaten en functionarissen. Maar met op moment van schrijven 'slechts' zo'n tien filmpjes in omloop is de schaal daarvan vooralsnog bescheiden te noemen voor de eerste dagen na regime change. En sowieso is de boodschap vanuit HTS-leider Jolani er, in ieder geval in woord, een van "A conquest free of revenge, a conquest of mercy and love." En inderdaad, er circuleren ook video's waarin gehele eenheden van (dienstplichtige) oud-soldaten simpelweg vrijgelaten (lijken te) worden. Echter, Assad-soldaten die deelnamen aan martelingen worden nadrukkelijk wel vervolgd.

In tegenstelling tot meerdere videoboodschappen van Syrische gewapende fracties lijkt HTS-leider Jolani zelf expliciet niet uit te zijn op een oorlog tegen Israël. Zeker, tijdens zijn Al-Qaida-periode zo'n tien jaar geleden fantaseerde hij openlijk over het veroveren van Jeruzalem, en als soennitische mujahid ontgaat het Gazaanse lot hem ongetwijfeld nog steeds niet. Maar gisteren zei hij nog tegen Arabische media: "The country is moving towards development and reconstruction (...). People are exhausted from war. The source of our fears was the Iranian militias, Hezbollah and Assad's regime." En dat mag opmerkelijk heten, want hij spreekt met geen woord over Israël, terwijl de IDF de afgelopen dagen de hardware van Assads gehele resterende luchtmacht, marine en luchtverdediging vernietigde, en IDF-pantsereenheden de Israëlisch-Syrische bufferzone inmiddels tot zo'n 20 kilometer van Damascus heeft getrokken en Syrië dus feitelijk bezet.

Bovendien weet Jolani natuurlijk ook wel dat hij (zelfs met Assads hardware) geen schijn van kans zou maken tegen Israël en daarbij beseft hij ook heus dat zijn HTS deze hele overwinning te danken heeft aan Israëls vernietiging van Hezbollah - dat al die jaren Assads redding was.

Israël heeft aangegeven dat het in directe communicatie met de nieuwe Syrische overheid staat, het deze van te voren had ingelicht over de aanvallen op Assads militaire hardware, en dat het hoopt spoedig tot een werkbaar akkoord te komen over de buffer/Golani-situatie.

Evenzo opmerkelijk: het lijkt erop dat Rusland zijn militaire aanwezigheid in Syrië gaat mogen behouden, en dat terwijl Rusland natuurlijk tien jaar lang dé reden was dat soennitische strijdgroepen Assad nooit wisten te verslaan. Ook Amerikaanse troepen lijken er vooralsnog te 'mogen' blijven.

Toch ook niet onbelangrijk: het gehele nieuwe kabinet verscheen voor de eerste bijeenkomsten volledig in pak en stropdas, niet in jihadistisch gewaden - al hing de witzwarte HTS-vlag wel naast de nieuwe Syrische vlag. Daar bovenop komt dan nog het regeringsdecreet dat mannelijke bemoeienis met vrouwelijke klederdracht tot een jaar gevangenisstraf kan leiden en dan is het economische voornemen ook nog eens een VRIJE MARKT:

"Syria's new government has told business leaders it will adopt a free-market model and integrate the country into the global economy in a major shift from decades of corrupt state control, the head of the biggest Syrian business lobby said on Tuesday.

"It will be a free-market system based on competition," Bassel Hamwi, head of the Damascus Chambers of Commerce, told Reuters in an interview (...). Hamwi said he had been informed by Adelaziz that the stifling customs system would be done away with, fulfilling a major demand of traders and industrialists. "Everyone who registers at the chambers will be able to import the goods they want into the market, within a specific system," he said."

Kortom, neoliberale sharia en voor je het weet is de KVK je grootste vijand.