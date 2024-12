The leader of HTS, for some reason https://t.co/zn0uRZXnia pic.twitter.com/rtkFqXLRYG

Ja kijk weet je: de bewijslast ligt bij jihadistische start-up Hayʼat Tahrir al-Sham onder leiding van Abu Mohammad al-Julani op wiens hoofd in 2013 nog een Amerikaanse Al-Qaeda-premie van $10 miljoen stond. Maar er is blijkbaar een voornemen, en in Saoedi-Arabië lopen modellen inmiddels ook ongesluierd in badpak.

HTS General Command deelt het volgende bericht:

"It is strictly forbidden to interfere with women’s dress or impose any request related to their clothing or appearance, including requests for modesty. We affirm that personal freedom is guaranteed to everyone, and that respect for the rights of individuals is the basis for building a civilized nation. It is strictly forbidden to attack media professionals working in: Syrian TV - Syrian Radio - Social Media Pages.

It is forbidden to direct any threat to them under any circumstances. Punishment: Imprisonment for a full year for anyone who violates this decision. We emphasize the importance of protecting media professionals and ensuring their freedom of work."

De dochter vragen of het rokje íéts langer kan tijdens de aanstaande rave in de voormalige straaljagerbunkers van de Syrische luchtmacht: 1 jaar in de Sednaya-gevangenis en je kalifallus onder de drukplaat.