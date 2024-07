Er zijn nog altijd een paar boomers in de veronderstelling dat Saudi-Arabië de vijand is, maar dat was op een bedenkelijke rol in 9/11 na nooit écht het geval en al helemaal niet sinds kroonprins MBS er met het kromzwaard zwaait. U las hier in ons recente Biennale-verslag natuurlijk al hoe feministisch de tentoonstelling in het Saoedische paviljoen was, en dat is dan ook al jaren de richting waarin MBS zijn land duwt.

De bovenstaande Nike-reclame past volledig in die straat. Pundits lijken aangenaam verrast door deze reclame en denken dat het een nieuwe ontwikkeling is. Maar zelfs dat is niet waar, zeven jaar geleden verscheen de onderstaande Saoedische Nike-reclame al met ongeveer hetzelfde sentiment, maar die van nu doet er inderdaad wel weer een schepje bovenop.