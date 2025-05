Trump zeilt de komende drie dagen langs Het Koninkrijk, het Miami aan de Perzische Golf (de Emiraten) en het hoofdkwartier van Hamas (Qatar). Notabele afwezige in dit lijstje: de joodse buurt. En zoals het Trump betaamt komt hij niet alleen voor de traditionele ZWAARDDANS waar we onnoemelijk naar uitkijken: hij komt voor de bazaar. Axios schrijft: "Trump's trip is almost all about money. "His regional agenda is business, business and business," one Arab official said. (...) Crown Prince Mohammed Bin Salman (MBS) pledged $600 billion in investments in the U.S. over the next four years right after Trump took office. "Last time they put up $450 billion," Trump told reporters in the Oval Office in March. "But this time they have gotten richer. We have all gotten older. So I said 'I will go if you pay $1 trillion to American companies over four years,' and they agreed to do that."" Geopolieke schaakspellen lijken van secundair belang ditmaal, en de formele normalisatie tussen Israël en Saoedi-Arabië is deze reis geen prioriteit. Heeft ook geen bloedhaast verder, de Israëlische luchtmacht gebruikt het Saoedische luchtruim toch al 1,5 jaar dankbaar voor o.a. aanvallen op de Houthi's en Iran. Veel meer beeld na de breek.