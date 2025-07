Zal je altijd zien hebben we net het integratiedebat van november 2024 achter de rug blijkt ook de inburgering te wensen over te laten. Sinds drie jaar zijn daarvoor namelijk drie niveaus, waarvan de laagste de zogeheten 'zelfredzaamheidsroute' is, en zoals dat gaat met ambtelijke taal betreft het hier een prachtig eufemisme. Uit de T: "De bedenkers van de inburgeringswet schatten vooraf dat maximaal 15 procent van statushouders en 3 procent van gezinsmigranten zouden passen bij de ’Z-route’. Drie jaar na invoering blijkt dat vooral asielmigranten veel vaker in die route worden geplaatst; het gaat om zo’n 30 procent van het totaal, meer dan 12.000 mensen." Die dertig procent hoeft geen taalexamens te doen, en ook het examen over de Nederlandse maatschappij is voor hen niet verplicht. Wat dan wel? "Sommige inburgeraars maakten sleutelhangers, anderen gingen langs de kinderboerderij. Er zijn handvaardigheidsklassen en sportdagen. En een groep inburgeraars in Overijssel kreeg een 9 weken lange cursus over hoe je e-mails verstuurt en online afspraken maakt."

Dit is niet alleen zeer onrechtvaardig naar in Nederland geboren studenten en scholieren die ook graag de hele dag consequentieloos uit hun neus willen vreten, maar ook niet helemaal netjes naar inburgeraars, die dus geen serieus houvast of handvat krijgen en aan wie slechts minimale eisen worden gesteld. Kijk, vroeger dumpten we nieuwkomers op een grote hoop in aftandse stadswijken en lieten ze verder grotendeels aan hun lot over. Je zou bijna zeggen: hee, hebben we dan niets van die geschiedenis geleerd?