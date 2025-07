Stel je toch eens voor. Je zit voor je werk de hele dag in zo'n bus pakketten rond te brengen. Dat is dus al geen pretje. Allereerst werk je meestal voor een kudtbedrijf. De hele dag aanbellen bij mensen die vaak niet eens thuis zijn om ze spullen te overhandigen die ze vaak niet eens nodig hebben, een stapel pakketten die nooit ophoudt, zelfs met de dag groter wordt, de ene doos nog zwaarder dan de andere, die muffe bus, de fles urine onder de bijrijdersstoel als enige metgezel. Nooit doet er eens een bloedmooie vrouw open die per ongeluk vergeten was zich aan te kleden. Nee, altijd chagrijnige zeeolifanten van mokkels en vadsige kerels, kerels die dan vaak wél vergeten zijn zich fatsoenlijk aan te kleden. En dan ook nog: HONDEN. Meer dan 300 keer per jaar wordt een pakketbezorger aangevallen door zo'n vals kefbeest, zo lezen we bij de NOS, soms met met gruwelijke verwondingen en een trauma voor de bezorger als gevolg. De boosdoener, zoals dat wel meer kapot heeft gemaakt in dit land, is CORONA. Tijdens de pandemie namen veel mensen die nooit en te nimmer een dier in huis zouden moeten nemen uit pure verveling allerlei dieren in huis, met name honden. Van die coronahonden is een deel zodra de terrasjes weer open gingen teruggebracht naar het asiel of aan een boom gebonden, het overige deel is nu bezig pakketbezorgers te verminken. DOET 'IE ANDERS NOOIT!