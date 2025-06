Ons ontgaat dat natuurlijk allemaal maar in Iran zitten ze enorm met de westernisering van de samenleving in hun maag. Dat is een subtiel proces dat als je niet oplet zomaar ineens in een stroomversnelling terecht kan komen. Je moet zo'n land een beetje zuiver houden en de kaffir zit 'm in de details. Neem honden. Die zijn natuurlijk helemaal prima om geiten te hoeden, de wacht te houden of om mee te jagen, maar het wordt al heel snel problematisch als je zo'n ding in huis neemt en het is al helemaal goor, pervers en doortrapt als je het beest vervolgens nog mee naar buiten neemt ook. Gadverdamme zeg, ben je ziek in je kop? Het kost ook enorm veel tijd en energie om naast je mokkel ook nog eens een teef uit te moeten laten en dat is tijd en energie die de gemiddelde Iraanse kerel niet heeft. Omdat er altijd kwaden zijn die het voor de goeden verpesten, breidt Iran dus een al bestaand verbod op het uitlaten van honden uit.

Woef woef, daar botsen de beschavingen.