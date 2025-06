De geboeide voeten hierboven zijn van een Iraniër die in 2024 tijdens een openbare executie is opgehangen door het regime. Reden onbekend, maar het kan nogal wat zijn: homoseksualiteit, journalistiek bedrijven, feestvieren, godslastering, islam verlaten, politieke oppositie, enzovoorts. Zomaar mensen ophangen lijkt ons bovendien nogal op een verzieking van de publieke sfeer maar HEY. We hebben bij ene Martijntje Smits (geen idee) de volgende take gezien: "Er is uiteraard veel te zeggen over repressieve aard vh Iranese regime; al kan en mag dat nooit een reden tot bombarderen zijn. Boeiend kaartje: In Teheran een wijdvertakter OV met veel hogere participatiegraad dan in LA. Een teken van een goed georganiseerde publieke sfeer." Wow. Van harte MARTIJNTJE, dit is echt de aller- en allerdebielste take OOIT.