Op dit soort dagen is het altijd beter om even Harald Doornbos te checken in plaats van de Jan Paternottes, Rob Jettens, Ruben Brekebeens en Marts de Kruifen van deze wereld. Kan iedereen wel poepbang NOODPAKKETTEN samenstellen voor 10 x 72 uur, een agreggaat kopen en 40 bomen omhakken voor de horrorwinter van 2026, voorshands is er geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. Die fukkers in Iran hebben - op de PvdAGroenLinks na - geen enkele bondgenoten in de wereld, dus no way dat u zenuwachtig moet worden van deze GEOPOLITIEKE DREIGING. Ome Doon gaat nu wat meer geld vragen voor LNG naar Europa, maar dat is onze eigen schuld - hadden we Groningen maar niet moeten sluiten. Verder is dit conflct zo poepsaai als een serie op NPO Start dus schiet eens op met de Tour de France! Zometeen vannacht Iraanse ballistische shit op Israël, een stuk of drie want de rest is stuk. GAAP