Beste mensen, het ziet er weer niet goed uit. Over een paar jaar staat de hele Randstad onder een paar meter zeewater, worden hele schoolklassen aan stukken gescheurd door wolven, is nergens meer een oranje brievenbus te zien EN wordt ook nog eens alles wat nog wél overeind staat opgevroten door TERMIETEN. Die zijn namelijk in opmars, lezen we in het AD. De onderkruipsels zijn al gesignaleerd in Rotterdam en als de havenstad valt is het historisch gezien snel gebeurd. Uiteraard wordt zelfs dit ondier meteen witgewassen door BIOLOGEN die het allemaal geweldig vinden. Dezelfde fuckers die hosanna roepen over de komst van de wolf, verschillende nieuwe monsterspinnen de levensgevaarlijke eland. Voor je het weet is het hier een soort Australië, waar alles wat ademt je dood wil hebben. Wij durven het probleem gewoon te benoemen, namelijk: INVASIEVE EXOTEN. En nee, dat is geen quote van Raisa Blommenstein. Hieronder een kleine demonstratie van de ellende die een termietenkolonie kan aanrichten. Wij gaan ons buigen over de vraag of je hier met een paintballgeweer überhaupt iets tegen kan beginnen.