Er wordt nogal eens beweerd dat Nederlanders maar een laf volkje zijn. Dat ze over zich heen laten lopen, oogluikend toezien hoe hun buren in veewagens worden geladen of zelfs nog voor zeven gulden vijftig bereid zijn een medelander te verraden. Dat geldt allemaal niet voor Ria (71) uit Schagen. "Mijn man Henk had gelezen in de Schager Courant dat de brievenbus bij onze Vomar eind van de maand wordt weggehaald. Ik kon het niet geloven. Iedereen gebruikt die bus; hij staat op een centrale plek in de wijk. Ik heb direct een bericht op Facebook geplaatst, want dit is belachelijk."

Maar bij een bericht op feesboek blijft het wat Ria betreft niet. "De bus is ook een ontmoetingspunt in de wijk. Wanneer we een brief posten, komen we altijd wel iemand tegen voor een gezellig praatje. Ik wil het verwijderen van deze brievenbus tegenhouden, maar wat kun je doen tegen het besluit van zo’n groot bedrijf?"