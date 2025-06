Foto gegenereerd door Amerikaans bedrijf, dat dan weer wel

O wat hadden we een grote mond hè, en wat waren we strijdvaardig toen president Trump zijn importtarieven wereldkundig maakte. We moesten en zouden de tegenaanval inzetten, een heuse revolutie, aangezwengeld door het Algemeen Dagblad, werd ontketend en de verzetstroepen werden in stelling gebracht. Gesterkt door onze VOC-mentaliteit sloegen we keihard terug met een ware boycotoorlog tegen de Amerikanen. Daarmee dachten we het oranje varkentje in Washington wel eventjes te wassen. VERZETSHELDEN als Jeroen liepen voorop in de strijd en revolutionaire VERZETSDADEN als een vakantieboycot leken hun vruchten af te werpen. Maar nu de rookwolken zijn opgetrokken moeten we constateren dat we hebben verloren en leren leven met de jammerlijke consequenties van onze daden die ons vandaag in de T, onontkoombaar als een garnalencocktail bij een inbegrepen hoteldiner, jammerend worden opgediend door de directeur van het Amsterdamse tophotel De L’Europe Robert-Jan Woltering (tevens jammerend namens de koepel van 25 luxehotels): "We hebben minder reizigers vanuit de Verenigde Staten, terwijl zij in ons hotel de helft zijn van onze gastenpopulatie."