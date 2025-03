Het topoverleg in Saudi-Arabië tussen delegaties van de Verenigde Staten en Oekraïne lijkt het nodige te hebben opgeleverd: Oekraïne is akkoord met een Amerikaans voorstel voor een onmiddellijk staakt-het-vuren van dertig dagen. Dat melden de landen in een gezamenlijke verklaring: "Representatives of both nations praised the bravery of the Ukrainian people in defense of their nation and agreed that now is the time to begin a process toward lasting peace." Oekraïne is dus bereid stappen te zetten om tot een 'duurzame vrede' met Rusland te komen - de Russen hebben op hun beurt nog niet gereageerd. Voorts is afgesproken dat de Verenigde Staten per direct weer militaire hulp én inlichtingen gaan leveren aan Oekraïne. De steun werd eerder gepauzeerd door Trump, tot Oekraïne zich 'te goeder trouw aan vrede' zou committeren. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, het hoofd van de delegatie in Jeddah, ligt de bal nu bij de Russen 'om ja of nee te zeggen'. De Oekraïense delegatie werd geleid door Andriy Yermak, chef van de presidentiële staf van Oekraïne. President Volodymyr Zelensky was er zelf ook, maar nam formeel geen deel aan de onderhandelingen. Het volgende hoofdstuk: vermoedelijk vindt er donderdag in Rusland een topontmoeting plaats tussen Steve Witkoff, gezant van Donald Trump, en Vladimir Poetin.

Update 20:05 - Eerste berichten uit Rusland: Rusland gaat niet akkoord met het plan voor een onmiddellijk staakt-het-vuren van 30 dagen, omdat het er 'alleen maar voor zorgt dat de Oekraïners zich kunnen hergroeperen en herbewapenen'. "Deputy Viktor Sobolev emphasized that a temporary ceasefire is unacceptable and only plays into Ukraine's hands." Aan de andere kant ook het volgende bericht: "Russia will agree to a ceasefire in exchange for partial lifting of sanctions on the energy sector, — People's Deputy Buzhansky." Veel ruis op de lijn, het zal wachten zijn op de grote baas

Update 20:12 - En dan komt de EU nog om de hoek kakken: "The ball is now in Russia’s court. The EU is ready to play its full part, together with its partners, in the upcoming peace negotiations." Okee is goed

Update 20:18 - Trump: "We hope that Russia will agree to a ceasefire. We are going to meet with Russian representatives later today and tomorrow."