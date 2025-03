FT schrijft in het EXCLUSIEF nieuwsbericht: "The US has cut off intelligence-sharing with Kyiv in a move that could seriously hamper the Ukrainian military’s ability to target Russian forces, according to officials familiar with the matter. (...) Two officials confirmed that Washington had frozen intelligence channels with Kyiv. But one of the officials said the US was still sharing intelligence on Russia and Ukraine with its closest allies, including the UK."

Erg vaag over de details dus, maar Sky News licht het na eigen navraag beter toe: "The source said that American intelligence-sharing has not halted completely. The source described the move as "selective", indicating that this meant US intelligence would still be shared with Ukraine that could be used to attack Russian forces on Russian-occupied Ukrainian territory. Asked whether it is correct that the US has stopped sharing intelligence, the source said: "Unfortunately, yes, but not completely. It is selective. On the possibility of damage on the territory of the Russian Federation"."

Mogelijk probeert Amerika dus te voorkomen dat Timmermans' bovenstaande Order 66 uitgevoerd wordt. Maar nog waarschijnlijker: Oekraïense troepen bevinden zich sinds begin augustus nog steeds op Russisch grondgebied in Koersk, en dat blijft Zelensky's sterkste onderhandelingstroef. Mogelijk probeert Amerika die troef hiermee te verzwakken, zodat Zelensky de mineralendeal met zo min mogelijk voorwaarden tekent.

UPDATE - CIA-directeur John Ratcliffe bevestigt dat Trump de 'intelligence sharing' heeft stopgezet: "He has great doubt about Zelensky's commitment to the peace process."