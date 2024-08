Oekraïense troepen zijn hier de Russische Kursk-regio tussen de 10 en 15 kilometer diep ingetrokken, al zijn er Russische bronnen die spreken van al 25 kilometer. Het ISW schrijft: "A Russian insider source claimed that Ukrainian forces have seized 45 sq km of territory within Kursk Oblast since they launched the operation on Aug. 6. (...) Geolocated imagery posted on August 7 shows that Ukrainian forces captured over 40 Russian prisoners of war (POWs) (...). Chechen units reportedly suffered very heavy losses in Ukrainian attacks in the Korenovo Raion on August 7."

De laatste keer dat iets vergelijkbaars, maar op veel kleinere schaal gebeurde was half maart 2024 toen Russische vrijwilligerseenheid van het Oekraïense leger het Freedom of Russia Legion de grens overstaken in Belgorod en Kursk.

Poetin erkent de situatie en reageerde gisteren in de onderstaande uitgezonden bijeenkomsten. Hij noemt de invasie "opnieuw een ernstige provocatie door het regime in Kiev" en krijgt in een tweede bijeenkomst van zijn stafchefs te horen dat de tegenaanval is ingezet, en dat deze voltooid is "als de staatsgrens bereikt wordt." Oftewel, die is nog niet bereikt.

De aanval wordt volgens Rusland geleid door Oekraïenes 22nd Mechanized Brigade en op beelden zijn tot nu toe (soms vernietigde) Amerikaanse Strykers en Bradleys en Duitse Marders te zien.

Volgens Rusland bestaat de Oekraïense aanval uit "zo'n 1.000 troepen", en het is onduidelijk wat Oekraïenes operationele doel hiermee uiteindelijk is. The Guardian schrijft:

"The main operational gas pipeline into Europe runs near Sudzha, where a metering station monitors the reduced Russian supplies to countries such as Austria and Hungary. Ukraine has allowed gas to continue flowing through the pipeline as part of a contract that expires at the end of 2024.

Other online speculation suggested that a target of the incursion could be the Kursk nuclear power plant, but the facility is 35 miles from the border and a long way from what a force of several hundred – or thousand – would be capable of."

Ondertussen verschijnen er steeds meer beelden van Russische krijgsgevangenen, op deze luchtfoto's alleen al zo'n 40. Volgens Russische berichten zijn er al zo'n 300 Russische soldaten gevangen genomen.

Maar vibe-based voelt het onwaarschijnlijk dat Oekraïne erg lang in staat zal blijven Russisch grondgebied te bezetten, laat staan nog 40 kilometer verder Rusland in te trekken en daar te overleven.

Veel meer beeld na de breek.