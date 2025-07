Het gaat niet optimaal in ons land. We kunnen ook niet veel natuurlijk. Zo kunnen we geen land besturen, niet aanschuiven bij Europese gesprekken over migratie, onze rockhelden niet in leven houden, onze meiden op Zandvoort niet veilig laten zonnebaden en we kunnen helemaal niet kiezen tussen friet en patat. Wat we ondanks gebrek aan talent voor het leven wel heel goed kunnen is Russische (en niet-Russische maar die zijn er: minder) spionnen opsporen en uitschakelen. Om een of andere Spy Who Loved Us de mond voorgoed te snoeren sturen wij dan misschien geen nuchtere Hollandse Roger Moore met plaksnor en bolhoed de wijde wereld in of zo. Nee, wij hebben het: "Team Statelijke Inmenging, dat zich volledig richt op spionage, sabotage en andere schadelijke bemoeienis door ’schimmige’ landen. Zoals Iran, China en met name Rusland. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie (OM) geeft leiding aan de opsporingsonderzoeken." Een heus stukje CONTRASPIONAGE!

"De dreiging varieert van subtiele pogingen om invloed te winnen in universiteiten of bedrijven tot brute sabotage van havens, transportsystemen of IT-infrastructuur. „Een aanval op de Rotterdamse haven hoeft geen explosie te zijn”, zegt Ait Daoud [Hoofd Operaties, Landelijke Opsporing en Interventies, red.]. „Een goed geplaatste hack kan net zo effectief zijn, of erger," zo wordt opgetekend door de T, waar vervolgens nog aan wordt toegevoegd: "Spionnen vangen is traditioneel het werk van inlichtingendiensten MIVD en AIVD. Soms schuurt het werk van OM en politie met wat zij doen. De geheime diensten willen vooral dreigingen wegnemen, terwijl justitie boeven voor de rechter wil brengen." Ja die Russische spionnen a lá Vladimir Bondski en Triple X kunnen hun borst natmaken, we zitten er bovenop. Nu moeten we alleen nog massaal leren boeven vangen (en "jongeren" succesvol vinden en vervolgen), dan wordt Nederland in de toekomst pardoes nog een leefbaar landje zeg!