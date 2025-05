Er lijkt zowaar even schot in de zaak te zitten. Poetin bleek eind april al bereid de frontlinies te bevriezen - wat sowieso de enige mogelijke uitkomst van deze oorlog is, maar goed. Nu lijkt hij voor het eerst sinds de oorlog zelfs bereid tot directe onderhandelingen met Zelensky zelf, en daar reageert Zelensky onderstaand dan toch weer verrassend positief op. "It is a positive sign that the Russians have finally begun to consider ending the war. The entire world has been waiting for this for a very long time. And the very first step in truly ending any war is a ceasefire. There is no point in continuing the killing even for a single day. We expect Russia to confirm a ceasefire – full, lasting, and reliable – starting tomorrow, May 12th, and Ukraine is ready to meet." Na de breek enorm geestige video's van Keir Starmer en Macron die heel gewichtig door Kiev lopen alsof ze ook maar in de verste verte IETS met de overeenkomsten te maken hebben.