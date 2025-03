Kleine stappen richting vrede onder leiding van de Amerikaanse Vredesduif: Moskou en Kiev zijn 'onder voorwaarden' akkoord met voorstellen van de Verenigde Staten voor een staakt-het-vuren in het gebied van de Zwarte Zee. De afspraken werden gemaakt in Riyad, de hoofdstad van Saudi-Arabië, waar de strijdende partijen niet direct met elkaar, maar met tussenpersonen van de VS onderhandelden.

Het Witte Huis heeft twee verschillende statements uitgebracht. Een voor Rusland, met als kern: "The United States will help restore Russia’s access to the world market for agricultural and fertilizer exports, lower maritime insurance costs, and enhance access to ports and payment systems for such transactions." En een voor Oekraïne, met als kern: "The United States and Ukraine agreed that the United States remains committed to helping achieve the exchange of prisoners of war, the release of civilian detainees, and the return of forcibly transferred Ukrainian children." En tevens: "The United States and Ukraine agreed to develop measures for implementing President Trump’s and President Zelenskyy’s agreement to ban strikes against energy facilities of Russia and Ukraine." Het Witte Huis meldt dat beide landen afgesproken hebben te stoppen met het gebruik van geweld in de regio. Daar zitten vanuit beide landen nogal wat haken, ogen en bepalingen aan, maar veel details zijn verder niet bekendgemaakt. Nou, het is een begin. Handenschudden, zand erover?