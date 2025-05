Je verwacht het niet, maar het verbaast ook niet. De Oekraïense inlichtingendienst heeft in o.a. de bovenstaande video laten weten dat het een spionagenetwerk van NAVO/EU-lidstaat Hongarije opgerold heeft. De dienst schrijft:

"For the first time in the history of Ukraine, the Security Service exposed a Hungarian military intelligence agent network that carried out espionage activities to the detriment of our state. The task of this cell was to collect information about the military security of the Transcarpathian region, search for vulnerabilities in the ground and air defense of the region, as well as study the socio-political views of local residents: in particular, scenarios of their behavior if Hungarian troops enter the territory of the region."

Kortom; even kijken hoe warm het water is in het geval van een Hongaarse 'vredesmacht' voorbij de Karpaten op Oekraïense bodem te Zakarpatska, wat grenst aan uiterst Noordoost Hongarije. Er wonen daar zo'n 150.000 etnische Hongaren onder Oekraïens bewind. Orbán heeft meermaals beweerd dat Oekraïne buitenproportioneel soldaten ronselt onder de Hongaarse demografie, al wordt die claim weersproken door het brandschone EUvsDisinfo.