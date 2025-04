Buyatui in het midden (toen nog blij)

4 jaar lang was hij hét gezicht van DENK in Almere: Hassan Buyatui. Deze meneer kennen we van het zijn van een niet al te stabiel figuur en het fotoshoppen van 'bewijs' om de burgemeester van Almere te beschadigen. Het was wachten op het volgende hoofdstuk in het boek Buyatui. En dat is nu te lezen! Hij dacht op te gaan voor het lijsttrekkerschap van DENK Almere in 2026, maar dat loopt even anders, want gisteren maakte de raadsfractie in een persbericht bekend dat niet Buyatui, maar Achraf El Ghaddari de fractie gaat leiden. Er wordt zelfs met geen woord gerept over Buyatui, die zelf zegt dat hij ineens een belletje kreeg (zo hoort het wel) van het landelijk partijbestuur "“Met de mededeling dat ik mijn sollicitatie moest terugtrekken (…) omdat het partijbestuur, naar eigen zeggen, de afgelopen jaren veel klachten had ontvangen over mijn functioneren als politiek leider.”" Kijk dat moet je Buyatui niet flikken, want die gaat slaan, wild en om zich heen. Hij beschuldigt DENK nu namelijk van SPIONAGE(!) en ook zijn zijn plaatsvervanger El Ghaddari moet het ontgelden: “"Hij gedroeg zich de laatste dagen opeens heel anders. El Ghaddari was een soort bemiddelaar tussen ons lokale team en het landelijke bestuur. Hij ging naar Rotterdam als bemiddelaar en kwam terug naar Almere als lijsttrekker. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, zou je bijna zeggen."” Je zou juist verwachten dat iemand die eerder bij NIDA zat wel in wonderen gelooft. Misschien is het wel zo dat El Ghaddari gewoon de Almachtige heeft behaagd door wat meer de moskee te bezoeken, wat meer te bidden en wat minder te snoepen tijdens de iftar dan Buyatui, maar het is ook goed mogelijk dat de partijtop helemaal klaar was met de relletjes die Buyatui veroorzaakte en de keuze maakte de lange arm van Ejder Köse (voorzitter) in te zetten. In ieder geval is Buyatui kaltgestellt en El Ghaddari de nieuwe fractievoorzitter. Wat nou gemeentepolitiek saai.