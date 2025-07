Vrolijke clusterfuck van toga- en/of gleufhoedendragers vandaag in de persberichtenbak van de rechtspraak. De rechtbank in Den Haag heeft namelijk een Palestijnse Syriër gelijk gegeven die in beroep was gegaan tegen de afwijzing van zijn asielaanvraag. Reden voor de afwijzing is een ambtsbericht van de AIVD waarin "staat dat de man in Syrië onderdeel was van een cel van IS, waarvoor hij eind 2018 en begin 2019 aanslagen plande. Deze cel pleegde meerdere bomaanslagen, waarbij meerdere doden en gewonden onder de Syrische troepen zijn gevallen." Maar! De rechtbank heeft dat geheime ambtsbericht gelezen, en is van oordeel dat de "de aan de man verweten gedragingen niet blijken uit de stukken die de conclusies van het individueel ambtsbericht moeten onderbouwen". Dus óf de AIVD bestaat uit een paar lulmeiers die zo maar een geheel onschuldig meneertje beschuldigen van deelname aan een terroristische organisatie, óf de beschuldiging van de AIVD klopt wel, maar is slecht onderbouwd danwel slecht verwerkt door het ministerie, óf die rechters zijn veel te streng op door de diensten aangeleverde informatie. Welke van de drie het is weten we niet, want het ambtsbericht blijft geheim, want geheim. In alle drie de gevallen: lekker dan. De minister van Asiel en Migratie (welke, red.) moet nu een nieuw besluit over de asielaanvraag nemen.

