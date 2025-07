Het Dreigingsbeeld Statelijke Actoren 2025 is binnen. En er is voorshands geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn. Rusland (foto) gaat "hoogstwaarschijnlijk" geen NAVO-land aanvallen. Dus kunnen we leuke dingen doen van die 19 miljard! Huizen bouwen. Roltrappen op Amsterdam CS vervangen. Alle bruggen en viaducten van Nederland updaten. Snelweg Hoorn - Almere aanleggen. Verder kunnen de treinkaartjes 15% goedkoperder, hoeven er geen F35's naar Lelystad. Met Chinooks en Apaches laagvliegen over de compound van Pritt is ook niet meer nodig, en die 200.000 extra manschappen voor Defensie kunnen beter naar De Zorg en Onderwijs. En verder krijgt iedere Nederlander 1000 euro, een maand lang gratis boodschappen en 10 x tanken op kosten van de Staat. Hoera, PEACE IN OUR TIME.