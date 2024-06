In de categorie nieuws dat op zich al best wel interessant was, maar toch een stuk interessanter wordt nu het om een kandidaat-premier gaat: de advocaat van Abderrahim El Manouzi, die ervan wordt verdacht jarenlang geheime informatie aan de geheime dienst van Marokko te hebben doorgespeeld, wil de oude Chef van El Manouzi Dick Schoof oproepen als getuige. Zouden wij ook doen als we die advocaat waren, aangezien Dick 'Donder' Schoof nogal een reputatie heeft qua het oprekken van regels en hij vanwege zijn nieuwe functie opeens een stuk minder speelruimte heeft. "Advocaat Bart Nooitgedagt zegt tegen NRC dat Schoof zijn cliënt „een status aparte” heeft gegeven „waarbinnen hij gedragingen heeft kunnen verrichten die hem nu in strafrechtelijke zin worden verweten”." Vooralsnog lijkt dit ons geen probleem van Plasterkeske proporties voor Schoof. Maar ja. Wij weten dan ook een hele hoop dingen niet over Dick Schoof, die Dick Schoof wel over anderen weet. En of het nou over Gidi Markuszower gaat of over Abderrahim el Manouzi, dat zou de komende jaren (of maanden) nog best wel eens voor een hoop gedonder op kunnen leveren.

