Het verhaal begint in Nazareth, een stad in Israël. Er waren allerlei mensen die het verhaal probeerden te verplaatsen naar Jeruzalem, maar dat zorgde ervoor dat een woedende Arabische menigte allemaal autobanden in de fik stak. Nazareth dus, alwaar Skilled Craftsman Woodmaker Jozef woonde in zijn met waterpomp verduurzaamde woning. Jozef had allerlei tips van ene Diederik Samsom ter harte genomen en daarom was hij mooi zijn tijd vooruit. Die Samsom tikte zijn huisje van 330k cash af en ging vervolgens allerlei hardwerkende mensen vervelen met verhaaltjes over isolatie en geld lenen, ware het niet dat Jozef hem wel een prima pik vond. De buren hadden wel enorm veel last van de warmtepomp, maar dat kon Jozef helemaal niks verrotten. Jozef werd tijdens zijn mbo-opleiding trouwens 'student' genoemd en daar heeft hij de rest van zijn leven enorm veel profijt van. Hij woonde samen met zijn verloofde, Maria. Dat is een vrouw en dat impliceert niet per se dat Jozef een homohater is, dat wil hij graag vermeld hebben. Enfin, Maria was dus ineens zwanger. De hele buurt wist dat al, want Maria had haar mond weer voorbij geluld op Facebook waardoor ze nu alleen nog maar loei-irritante Prénatal-reclames krijgt als ze op internet gaat.

Keizer Augustus wilde graag een volkstelling houden, omdat hij wilde weten hoeveel mensen er precies in zijn rijk woonden. Omdat Maurice de Hond niet beschikbaar was moest iedereen naar de stad waar zij geboren waren. Jozef is in Bethlehem geboren, dus moest hij samen met Maria op een ezel naar Bethlehem. Over elf jaar worden ezels verboden wegens te veel uitstoot, maar Jozef had toevallig wat geld - door het toch niet afschaffen van de dividendbelasting werd de winstbelasting van zijn timmermansbedrijfje lekker laag - en dus kon hij een elektrisch aangedreven ezel kopen. Nu ging hij alle deuren langs met zijn superieuriteitscomplex en dan ging hij vertellen dat hij wél een Tesla-ezel had gekocht, al stond hij ook met een geel hesje op het marktplein om iedereen te vertellen dat zijn leven zo gigantisch zwaar & fucked up is. Wat een domme lul. Maar ja, de Noord-Zuidlijn was nog niet af en vliegen ging ook niet: ene Bert Wagendorp van de Volkskrant was een hetze begonnen tegen Schiphol, al kon diezelfde Bert door de advertentiegelden van dezelfde krant wel lekker naar de Provence dieselen. Het was voor Jozef en Maria in ieder geval een lange reis op de rug van de ezel en bovendien was het heel erg warm. Het had al tijden niet geregend, er was een ernstig tekort aan water en het hele land was in rep en roer. Weerman Gerrit Hiemstra bemoeide zich er ook tegenaan.

Eenmaal aangekomen in Bethlehem wilden Jozef en Maria naar een ziekenhuis, maar dat ging niet want er waren twee ziekenhuizen omgevallen. Al het personeel stond op straat en dus moesten de helden van ons verhaal maar naar een kerstgrot, want het consulaat van Saoedi-Arabië was wegens onvoorziene omstandigheden gesloten. Die kerstgrot, daar zaten nog een boel Thaise kindertjes in, maar die werden door Maria gedecideerd naar de uitgang gedirigeerd. De Thaise hooligans scholden Maria terloops uit voor 'stinkhoer' en dan weet je wel hoe het met het debat gesteld was. Ook Elon Musk kwam te laat met zijn gare robot, hij beschuldigde nog iemand van pedofilie. Toen de Thaise jongeren eindelijk waren opgerot uit de grot kon Maria bevallen van een zoon. Omdat het joch een snottebel van hier tot Tokio had dacht Maria nog even aan de naam 'Rob', maar dat vond ze zo kinderachtig, dat ze toch maar ging voor Jayzus. Aanvankelijk overwoog ze Jezus, maar die ouderwetse naam vond ze oubollig, wat zouden haar vriendinnen van de yogavereniging wel niet denken?Haar vriendinnen kregen ook allemaal kinderen en die heetten ook Jay-Mufasa, Bink-Storm, Ray-Micheliño en Bloemvlinder. Jayzus werd niet opgenomen in de voornamenbank omdat er niet meer dan 25 kinderen Jayzus genoemd werden. Een Wob-verzoek liep spaak.

Vlakbij de grot waar Jayzus geboren werd, zaten hitsige herders in het veld om op de kudde te passen. Nou ja, kudde, kudde. De herders waren namelijk werkzaam in de Oostvaardersplassen en hun dieren werden door Staatsbosbeheer afgeknald wegens overcompleet. Herders boos, activisten boos, maar Staatsbosbeheer was niet te vermurwen. Terwijl die herders daar een beetje zaten te kaarten, ze hadden toch geen fuck te doen, kwam er een of andere engel die vertelde over Jayzus Christus. De engelen zongen Ere zij God en ze zopen zich helemaal scheel met drank, precies zoals die seniele oude gek van een Jean-Claude Juncker.

Toen de engelen waren verdwenen gingen de herders op zoek naar de grot. Tijdens hun zoektocht kwamen ze ene Jos Brech tegen. Jos was aan het bushcraften. Bij de grot aangekomen zagen ze Jozef en Maria, alsook Jayzus en Halbe Zijlstra. Laatstgenoemde was weggestopt achterin de grot, maar hij kan alles heel goed horen. "Jayzus is nice to have", zou Jozef gezegd hebben. De engelen wilden iedereen in Bethlehem vertellen over Jayzus en dus zetten ze allerlei berichten op Instagram, want Twitter is ook maar een guurrechtse poel van ellende en Facebook doet niet aan privacy. Man man man wat was iedereen die de foto van Jayzus gezien had verbaasd, 0 jaar oud en nu al een soort Monica Geuze, dachten de mensen.

Jozef en Maria kregen niet alleen bezoek van de herders, maar ook van twee wijzen uit het Westen. De wijzen luisterden naar de namen Alexander en Serge. Alexander was hartstikke werkloos en Serge was een gekke oude bok. Er zouden eigenlijk drie wijzen komen, maar een van hen kwam de grens niet over wegens de Brexit. De twee wijze mannen kwamen op een stint, destijds nog niet verboden. Dat was heel erg handig, want dan kon één van de wijzen de stint besturen terwijl de ander kon uitrusten in de bak. De twee wijzen hadden vanuit hun penthouse in de verte vuurwerk gezien en dat vonden ze heel gek met al die vuurwerkvrije zones overal. Dus gingen ze maar eens een kijkje nemen en verrek, er lag een kind in een kribbe.

Tot slot werd Jayzus de stad Bethlehem uitgejaagd omdat de mensen dachten dat hij een Armeense tiener was. Door gratie van onderkoning Harbers mocht hij toch blijven, ware het niet dat Jozef en Maria toen dachten: bekijk het maar met je gare regelgeving. Ze hingen een handgranaat op aan de poort van het gemeentehuis en vervolgens namen ze hun kindeke mee naar Nazareth, alwaar hij opgroeide op een witte school waar ze alleen nog maar gezond vreten serveren. Door zijn opvoeding was Jayzus mordicus tegen Zwarte Piet, meestal begon hij in januari al met dingen roepen. Toen hij 12 was lag Jayzus nog een jaar in het ziekenhuis vanwege ijzertekort maar uiteindelijk leefde hij nog lang en gelukkig. (Via & hier nog Het Kerstverhaal 2017)

Einde & Vrolijk Kerstfeest. Groeten aan je schoonmoeder.