Horizontaal 1. Heel eventjes verkenner (3+3+6) 8. Was het VI-debat (11) 11. Universiteit in het Noorden van het land die inclusieve stijlgids met spleetogen publiceerde (3) 12. Daar sloeg een Baudetmepper toe (9) 15. In hun partij was het een beestenboel (6) 17. Plaats in Flevoland uit topic “Eerste beelden metropoolregio _ 2030” (7) 18. Trok de VVD uit kabinet (7) 21. Ging Matthijs van Nieuwkerk heen (3) 23. Moest u ook dit jaar weer voor elkaar zijn (niet gelukt) (4) 25. Bleek opeens ook vóór de Palestijnen (2) 27. Shuffelende voorzitter (5) 30. Raakte Lilian kwijt (2) 31. Bleek opeens ook vóór de Palestijnen (5+7) 32. Kreeg van rechter op falie wegens schieten op Jouke (7) 33. Leverden ook dit jaar weer overlast op (13) 35. Krant waar redacteuren het erg zwaar hadden met onjuist berichten over Israël/Gaza-gedoe (3) 36. Weggevlogen staatssecretaris (4) 38. Film van het jaar (6) 39. Je bent zelf een _bak (2) 40. Daar zat 25 horizontaal vaak (3) 42. Dit type fotograaf werd met uitsterven bedreigd (3)

Verticaal

2. Reaguurt u mee (9)

3. Is iedere terrorist ook (15)

4. Gaat volgend jaar eindelijk weg als directeur van bejaardenomroep (7)

5. Is Geert de grote van de PVV (10)

6. 24 doden door 32 horizontaal in 2022. Racisme? (3)

7. Haar afscheid ging gepaard met tranen en nepnieuws (4)

8. In zo’n land werden we wakker op 23 november (4)

9. Voornaam schutter die losging op 4chan en het Erasmus MC (5)

10. Mocht blijven van 36 horizontaal (2)

13. Had een exitpoll die bijna net zo goed was als de Stijlloze Voorspelling (5)

14. Daar sloeg een Baudetmepper toe (4)

16. Was nog wel hoog, maar niet zo hoog als vorig jaar (8)

19. Bestaat eigenlijk niet meer op X en is nog steeds niet terug op X (2)

20. Hen-wie? (5 (zetels))

22. Lazen de experts van Charles (3)

24. Werd Jelle BC niet voor veroordeeld (5)

28. Film van het jaar (11)

29. _ _ racisme (3+2)

33. Verhuisde Joran naartoe (2)

34. _.nl, hebben we toch weer om gelachen (2)

37. Keerde niet terug in de Kamer (3)

39. Keerde nét terug in de Kamer (4)

41. Zal ook wel weer kudt worden (4)