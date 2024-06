Landgenoten. Of beter Verdronken Landgenoten (het land dan). Brace uzelves voor een giga voedselcrisis in het najaar en verder. Omdat het al sinds oktober opophoudelijk regent in Nedeland kan Ons Eten de grond niet in, en komt er dus ook niet uit. We zitten met een sensationeel Doorlopend Potentieel Neerslagoverschot (DPN) als gevolg van een historisch teleurstellend neerslagtekort van ongeveer NUL. Nederland (figuur boven) behoort medio juni geel te zijn, niet groen, door kou, klets en 1000 naaktslakken de vierkante meter. We waarschuwen alvast dat uw vreten superduur wordt dit jaar. Beter haalt u nu al wat te kauwen voor de kerstmaand, want het wordt bar & boos. 14 euro voor zes blaadjes spinazie, zes euro voor een komkommer, aardappels achter slot en grendel in supermarkt, 7,50 voor een asperge, knaak per ui, avocado ruilen tegen een Rolex, vrouwen die hele rare dingen doen voor een aubergine & doperwten en chipito's die voortaan per stuk worden verkocht. Met je SPINAZIECRISIS.

Update: Dankzij de houtduiven is er nu ook een BLOEMKOOLCRISIS.