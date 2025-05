Gefeliciteerd iedereen. We zitten weer op de RODE LIJN DES DROOGTS. Wij (2025) zijn het zwarte lijntje, het rode lijntje is 1976, toen gans Nederland compleet opgedroogd was en ons nationaal park De Hoge Veluwe een dorre woestenij was (foto). Beter haalt u nog wat extra water voor uw noodpakket, want de komende twee weken blijft het droog, wegens een DROOGTE GAT, het broccolihaar onder de meteorologische weersfenomenen. Binnenkort: mislukte oogsten, zelfs rookverboden voor weilanden, Vitens die komt vertellen dat u de plee niet meer door mag trekken & politie aan de deur indien u te lang blijft douchen. Sterkte.