Die arme droogte-redacteuren aan de klimaatredactietafels van Nu, Trouw, Volkskrant, NRC en RTL (155 fte). Ze hebben niks te doen! Want kletsnat. Want zwarte lijntje wil maar niet boven die blauwe. Want Limburg! Vorig jaar begon in mei een langdurige droogteperiode die tot ver in juni aanhield. Maar nu is Nederland zo nat als Bridget Maasland op een vrijdagavond. En het wordt nog veel natterder, anders beuken ze geen ZES MEGAPOMPEN (grootste van Europapa) in de Afsluitdijk. Na de break een tragische foto van een overlevende van de watersnoodramp bij Etenaken (L) & de vooruitzichten voor woensdag: spoiler we krijgen een WATERBOM!