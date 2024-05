Je weet dat het serieus is als Veiligheidsregio Zuid-Limburg zich in de discussie mengt: "In Etenaken (Gemeente Gulpen-Wittem) worden op dit moment twee campings ontruimd in verband met dreigende wateroverlast. Het gaat om Camping de Gele Anemoon (ongeveer 100 personen) en Camping De Gronselenput (128 personen)." Volg hun calamiteitenliveblog hier.

En je begint je toch af te vragen. Als zelfs de Gele Anemoon en De Gronselput niet meer gespaard worden, wie is er dan eigenlijk nog veilig. En in België staat het nu al tot aan de lippen. "In de Belgische Voerstreek en in de provincie Luik is in de nacht van vrijdag op zaterdag grote wateroverlast ontstaan doordat een rivier uit haar oevers trad na hevige regenval. De overstromingen die Voeren treffen, noemt de gemeente „de ergste in de geschiedenis. (...) Verschillende straten staan er blank en huizen zijn ondergelopen. Sommige bewoners zijn uit hun huizen geëvacueerd."

Het water heeft ook gevolgen voor onze (spoor)wegen. "De snelweg A2 ten zuiden van Maastricht, bij de grens met België, is door de wateroverlast richting het noorden deels afgesloten. (...) Ook rijden er geen treinen tussen Maastricht Randwyck en het Belgische Visé, meldt de NS. Volgens het spoorwegbedrijf zal dit tot ongeveer zondagochtend 07.30 uur duren."