Voor alle stinkjaloerse mensen van Nederland. LIVE WEBCAMBEELDEN van Zuid-Limburg dat as we speak zwaar getroffen wordt door de Sneeuwbom des Doods die ONS beloofd was. Gansch het land zou gierend tot stilstand komen door gigantische hoeveelheden wit spul & we zouden massaal sliep-uit naar Gerrit "nooit meer sneeuw" Hiemstra twitteren. Maar zoals dat altijd gaat met die dingen die naar Rotterdam gaan, ze gingen niet. Maar wel naar het zuiden des lands. Het Vrijthof Maastricht en de schitterende Servaasbrug. Nu nog zichtbaar, straks niet meer. AZC Heerlen, er wordt nog gewerkt! Zwarte Piste Keutenberg. Snowworld Landgraaf.

BONUS: Marktplein Sittard ⬇️