Goedemorgen behalve aan iedereen die van een stroef wegdek houdt. Het is namelijk CODE GEEL in grote delen des lands. Het was vannacht niet alleen pokketyfuskoud, er waren ook WINTERSE BUIEN. Dat is sneeuw, maar dan nog wel zo lafjes dat je het eigenlijk geen sneeuw wil noemen. Zoals altijd met een beetje slecht weer heerst er paniek op de weg en het spoor. In Noord-Brabant en Limburg lag het treinverkeer vanochtend zelfs helemaal stil, maar dat kwam dan weer door de stakingen. Een ANP-fotograaf is ter ere van de winterse neerslag des doods de straat opgegaan om fietsers te fotograferen die de gladheid trotseren. Hoogtepunten na de breek.