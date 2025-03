Bij de / het NRC hebben ze maar weer eens een tanend skigebied gevonden om te bewijzen dat klimaatverandering bestaat - ja het bestaat. Het skigebied van Notre-Dame-du-Pré is een opgeflufte achtertuin met 4 kilometer piste, ongeveer evenveel als Snowworld Landgraaf. Vijftig jaar geleden skieden hier kindertjes, nu wandelen er bejaarden. Okee, we hebben ook steeds minder Elfstedentochten, maar dit verhaal over ieniemienieskigebiedjes wordt vaker gerecycled dan Erik Kouwenhovens autoprut in het AD. "Dit Franse skidorp moet zichzelf opnieuw uitvinden, nu er geen sneeuw meer valt." En: "Slappe sneeuw en veel gras teisteren wintersportgebieden." En: "Groene ‘skigebieden’ tonen aan dat extremen gewoon zullen worden, en dus zal de mens straks op lentesport gaan." En: "Door klimaatverandering dreigt sneeuwtekort in helft Europese skigebieden." En: "Sneeuwloze pistes in lagere delen Alpen, helft Franse skigebieden gesloten." En: "Je kunt ook niet eindeloos kunstsneeuw blijven opspuiten." En: "Zonder kunstsneeuw is skiën bijna onmogelijk geworden." En: "Met een fat bike over de kinderpiste vanwege gebrek aan sneeuw." En: "Dit dorp in de Alpen vreest het einde van de wintersport. ‘Zonder sneeuw gaan we ten onder'."

Iedere keer weer PRECIES hetzelfde doemsdagverhaal dat het kommer & kwel is in lager gelegen postzegelgebieden, meerdere keren opgetijpt door dezelfde Floor Bouma. En hoe komt het nou dat ze in die skigebiedjes in Frankrijk zonder sneeuw zitten? Omdat NRC-lezers allemaal met het vliegtuig op Winterexpeditie in Noorwegen gaan en omdat NRC-lezers allemaal in het vliegtuig springen voor een 'Winterexperience' in Finland. Bedankt NRC!