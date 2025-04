Het voordeel van een beetje raar in je hoofd zijn, is dat je vaak rare dingen meemaakt, waar je dan weer rare columns over kunt schrijven. Dat heeft Sheila Kamerman, redacteur Rassenrelaties van NRC Handelsblad (hier, hier of hier klikken voor een idee van haar oeuvre) dan weer mee. Zo zat ze laatst bij de roeivereniging van haar vader en in plaats van dat ze dacht 'hee wat zijn dit allemaal voor een teringkakkers' dacht ze 'hee wat zijn deze mensen allemaal wit'. Dat krijg je als je geen klasse, subcultuur en/of inkomensgroepen ziet, maar wel kleur. Allerleukste ding uit de column hierboven is toch wel dat mevrouw Kamerman in de trein aan een groepje jongens met een migratie-achtergrond van 18 en 19 jaar vroeg welke sporten ze leuk vonden en er eentje op WATERPOLO bleek te zitten. Waterpolo! Dat is nog witter dan het gezicht van Bonny Blue na een willekeurige donderdagmiddag. Waterpolo hee. Wij zijn helemaal in de war.