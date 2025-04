Na weken, nee maanden, héérlijk weer, test het KNMI vandaag of iedereen nog wel trouw zweert aan het Code-systeem. Vanmiddag is namelijk Code Geel afgegeven voor het noordoosten wegens woei & regen. Dat wil zeggen: misschien een beetje wind, in de auto moeten de ruitenwissers aan en als u wat gerommel hoort zou dat zomaar onweer kunnen zijn. KNMI: "In het noordoosten ontstaan in de loop van de middag enkele stevige onweersbuien, er is kans op hagel en windstoten. De buien kunnen hinder opleveren voor het verkeer en buitenactiviteiten. In de avond trekken de buien noordwaarts weg." Veel succes met overleven allemaal, vrouwen en kinderen eerst.